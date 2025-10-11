Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російстких окупантів

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 121 570 осіб.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російстких окупантів
Фото: Скріншот

За минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 121 570 осіб.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1121570 (+1060) осіб
  • танків – 11247 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23345 (+6) од
  • артилерійських систем – 33568 (+21) од
  • РСЗВ – 1518 (+1) од
  • засоби ППО – 1225 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219)
  • крилаті ракети – 3859 (+18)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72)
  • спеціальна техніка – 3973 (+0)

Дані уточнюються. 
