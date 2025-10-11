За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російстких окупантів

За минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 121 570 осіб.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1121570 (+1060) осіб
- танків – 11247 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23345 (+6) од
- артилерійських систем – 33568 (+21) од
- РСЗВ – 1518 (+1) од
- засоби ППО – 1225 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219)
- крилаті ракети – 3859 (+18)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72)
- спеціальна техніка – 3973 (+0)
Дані уточнюються.