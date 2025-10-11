За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російстких окупантів

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 121 570 осіб.

За минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 121 570 осіб.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу – близько 1121570 (+1060) осіб

танків – 11247 (+1) од

бойових броньованих машин – 23345 (+6) од

артилерійських систем – 33568 (+21) од

РСЗВ – 1518 (+1) од

засоби ППО – 1225 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219)

крилаті ракети – 3859 (+18)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72)

спеціальна техніка – 3973 (+0)

Дані уточнюються.