Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Сили оборони зупинили російський наступ на Добропільському напрямку

Втрати живої сили противника становлять до сотні осіб.

Сили оборони зупинили російський наступ на Добропільському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

На Добропільському напрямку російські війська здійснили спробу прорвати українську оборону, кинувши у бій три бригади та полк морської піхоти. У результаті українські військові знищили три танки, 13 бронемашин і 41 одиницю мототехніки.

Про це повідомив  бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

Ворожа армія намагалася захопити населені пункти Володимирівка та Софіївка. Наступ підтримували шість танків, близько сорока бойових броньованих машин, понад сорок одиниць автомобільної техніки та кількасот окупантів.

Українські Десантно-штурмові війська спільно з суміжними підрозділами зупинили спробу наступу ворога. 

В результаті бою ЗСУ знищили три танки, тринадцять бронемашин, сорок одну одиницю мототехніки, а також пошкодили один тягач. Втрати живої сили противника становлять до сотні осіб.
