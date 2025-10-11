Сили оборони зупинили російський наступ на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку російські війська здійснили спробу прорвати українську оборону, кинувши у бій три бригади та полк морської піхоти. У результаті українські військові знищили три танки, 13 бронемашин і 41 одиницю мототехніки.

Про це повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

Ворожа армія намагалася захопити населені пункти Володимирівка та Софіївка. Наступ підтримували шість танків, близько сорока бойових броньованих машин, понад сорок одиниць автомобільної техніки та кількасот окупантів.

Українські Десантно-штурмові війська спільно з суміжними підрозділами зупинили спробу наступу ворога.

В результаті бою ЗСУ знищили три танки, тринадцять бронемашин, сорок одну одиницю мототехніки, а також пошкодили один тягач. Втрати живої сили противника становлять до сотні осіб.