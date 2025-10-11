Партизани "Атеш" допомогли Силам оборони зірвати російський наступ під Вовчанськом

Агенти партизанського руху "Атеш" з 82-го мотострілецького полку РФ допомогли Силам оборони України зірвати наступ росіян під Вовчанськом на Харківщині.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За інформацією джерел "Атеш", у 82-му мотострілецькому полку РФ передали критично важливі дані про підготовку ворожого наступу в лісовому масиві під Вовчанськом.

Агенти "Атеш" передали ЗСУ точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки і місць зосередження живої сили.

Передана інформація включала розташування вогневих точок, маршрути підвезення боєприпасів і графік зміни підрозділів.

Інформація від агентів дозволила Силам оборони України заздалегідь підготувити оборону і завдати упереджувальні удари по ворожих позиціях. В результаті запланований російськими загарбниками наступ був зірваний ще до його початку.