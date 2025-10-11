Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани "Атеш" допомогли Силам оборони зірвати російський наступ під Вовчанськом

Агенти "Атеш" передали ЗСУ точні координати російських позицій.

Партизани "Атеш" допомогли Силам оборони зірвати російський наступ під Вовчанськом
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "Атеш" з 82-го мотострілецького полку РФ допомогли Силам оборони України зірвати наступ росіян під Вовчанськом на Харківщині.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За інформацією джерел "Атеш", у 82-му мотострілецькому полку РФ передали критично важливі дані про підготовку ворожого наступу в лісовому масиві під Вовчанськом.

Агенти "Атеш" передали ЗСУ точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки і місць зосередження живої сили.

Передана інформація включала розташування вогневих точок, маршрути підвезення боєприпасів і графік зміни підрозділів.

Інформація від агентів дозволила Силам оборони України заздалегідь підготувити оборону і завдати упереджувальні удари по ворожих позиціях. В результаті запланований російськими загарбниками наступ був зірваний ще до його початку.

  • За даними Генштабу минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.
