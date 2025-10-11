Співробітники Головного управління "Д" СБУ ефективно ліквідовують ворожу агентуру та організовану злочинність в тилу та нищать окупантів і ворожу техніку на фронті.

Про це розповіли в СБУ.

Лише за останні місяці новостворений бойовий підрозділ ГУ "Д" знищив російські ТОС "Сонцепьок" та РЛС "Зоопарк", орієнтовною вартістю понад 30 мільйонів доларів.

Крім того, знищено:

4 танки

17 ББМ

75 артилерійських систем і РСЗВ

55 засобів РЕБ/РЕР

5 систем ППО

308 одиниць автотехніки

205 складів боєприпасів, позицій і укріплень ворога

Також спецпризначенці ліквідували 350 російських окупантів.