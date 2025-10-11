Співробітники Головного управління "Д" СБУ ефективно ліквідовують ворожу агентуру та організовану злочинність в тилу та нищать окупантів і ворожу техніку на фронті.
Про це розповіли в СБУ.
Лише за останні місяці новостворений бойовий підрозділ ГУ "Д" знищив російські ТОС "Сонцепьок" та РЛС "Зоопарк", орієнтовною вартістю понад 30 мільйонів доларів.
Крім того, знищено:
- 4 танки
- 17 ББМ
- 75 артилерійських систем і РСЗВ
- 55 засобів РЕБ/РЕР
- 5 систем ППО
- 308 одиниць автотехніки
- 205 складів боєприпасів, позицій і укріплень ворога
Також спецпризначенці ліквідували 350 російських окупантів.