Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Спецпідрозділ СБУ уразив російські ТОС "Сонцепьок" та РЛС "Зоопарк"

Орієнтовна вартість техніки понад 30 мільйонів доларів.

Спецпідрозділ СБУ уразив російські ТОС "Сонцепьок" та РЛС "Зоопарк"
Фото: Міністерство оборони України

Співробітники Головного управління "Д" СБУ ефективно ліквідовують ворожу агентуру та організовану злочинність в тилу та нищать окупантів і ворожу техніку на фронті.

Про це розповіли в СБУ.

Лише за останні місяці новостворений бойовий підрозділ ГУ "Д" знищив російські ТОС "Сонцепьок" та РЛС "Зоопарк", орієнтовною вартістю понад 30 мільйонів доларів.

Крім того, знищено:

  • 4 танки
  • 17 ББМ
  • 75 артилерійських систем і РСЗВ
  • 55 засобів РЕБ/РЕР
  • 5 систем ППО
  • 308 одиниць автотехніки
  • 205 складів боєприпасів, позицій і укріплень ворога

Також спецпризначенці ліквідували  350  російських окупантів.
