Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Доба на Запоріжжі: унаслідок російського терору дві людини загинули, 11 — зазнали поранень

У Гуляйполі загинула 66-річна жінка, у Запоріжжі — 7-річний хлопчик.

Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти РФ здійснили 679 ударів по Запорізькій області. 66-річна жінка з Гуляйполя та 7-річний хлопчик із Запоріжжя загинули, ще 11 людей дістали поранень в обласному центрі.  

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 679 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив 4 ракетні обстріли по Запоріжжю. 11 авіаційних ударів окупанти завдали по Запоріжжю, Біленькому, Залізничному, Успенівці, Малинівці та Полтавці.

459 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

2 обстріли з РСЗВ накрили Полтавку.

203 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Гуляйпільського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 68 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автівок та об'єктів соціальної інфраструктури.
