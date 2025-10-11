Доба на Запоріжжі: унаслідок російського терору дві людини загинули, 11 — зазнали поранень

У Гуляйполі загинула 66-річна жінка, у Запоріжжі — 7-річний хлопчик.

Упродовж доби окупанти РФ здійснили 679 ударів по Запорізькій області. 66-річна жінка з Гуляйполя та 7-річний хлопчик із Запоріжжя загинули, ще 11 людей дістали поранень в обласному центрі.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 679 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив 4 ракетні обстріли по Запоріжжю. 11 авіаційних ударів окупанти завдали по Запоріжжю, Біленькому, Залізничному, Успенівці, Малинівці та Полтавці.

459 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

2 обстріли з РСЗВ накрили Полтавку.

203 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Гуляйпільського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 68 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автівок та об'єктів соціальної інфраструктури.