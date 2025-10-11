На Херсонщині за добу від обстрілів РФ постраждали четверо цивільних

За минулу добу росіяни обстріляли житлові квартали 17 населених пунктів Херсонщини.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Берислав, Милове, Золота Балка, Ольжине, Львове, Ольгівка, Томарине, Тягинка.
Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків. Через російську агресію 4 людей дістали поранення, з них — одна дитина.
- Увечері 10 жовтня у Дніпровському районі Херсона російський безпілотник атакував бригаду "швидкої", що прибула на виклик.