На Херсонщині за добу від обстрілів РФ постраждали четверо цивільних

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків. Через російську агресію 4 людей дістали поранення, з них — одна дитина.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Берислав, Милове, Золота Балка, Ольжине, Львове, Ольгівка, Томарине, Тягинка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

