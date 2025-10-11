Екстрені відключення світла на Київщині скасовано

“Всі родини Київської області знову зі світлом. Працюємо над точковими заявами”, - йдеться у повідомленні.

ДТЕК повідомляє про скасування екстрених відключень світла у Київській області.

Тепер енергетики працюють над точковими заявами.

