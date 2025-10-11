Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Життя

Екстрені відключення світла на Київщині скасовано

Тепер енергетики працюють над точковими заявами.

Екстрені відключення світла на Київщині скасовано
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Гіманов

ДТЕК повідомляє про скасування екстрених відключень світла у Київській області.

“Всі родини Київської області знову зі світлом. Працюємо над точковими заявами”, - йдеться у повідомленні.

Енергетики пообіцяли в разі змін оперативно інформувати користувачів.

За останні сім днів російські окупанти атакували об'єкти ДТЕК чотири рази.

  • "Щоб мінімізувати відключення, ДТЕК збільшив виробництво електроенергії там, де це можливо", — повідомляє Група ДТЕК. За словами гендиректора ДТЕК, буде зроблено все можливе, щоб захистити енергосистему України цієї зими.
Читайте також
