Екстрені відключення світла на Київщині скасовано

ДТЕК повідомляє про скасування екстрених відключень світла у Київській області.
“Всі родини Київської області знову зі світлом. Працюємо над точковими заявами”, - йдеться у повідомленні.
Енергетики пообіцяли в разі змін оперативно інформувати користувачів.
- Унаслідок нічної масштабної атаки РФ, спрямованої на об’єкти критичної інфраструктури, найскладнішою ситуація залишається у Києві. Мер Києва закликав мешканців зберігати спокій та зробити запаси води, підготувати аптечки, продукти тривалого зберігання, зарядити павербанки й підготувати теплі речі.
- У Києві від ранку тривають роботи з ліквідації наслідків удару. До них залучені всі міські служби.
За останні сім днів російські окупанти атакували об'єкти ДТЕК чотири рази.
- "Щоб мінімізувати відключення, ДТЕК збільшив виробництво електроенергії там, де це можливо", — повідомляє Група ДТЕК. За словами гендиректора ДТЕК, буде зроблено все можливе, щоб захистити енергосистему України цієї зими.