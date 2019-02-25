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Саудовская Аравия впервые назначила послом женщину

Послом Саудовской Аравии в США назначена принцесса из правящей династии.

Саудовская Аравия впервые назначила послом женщину
Фото: wfhsmiddleeast.wikispaces.com

Принцесса Рема Бандар Аль Сауд стала первой женщиной послом Саудовской Аравии. В воскресенье, 24 февраля, она назначена диппредставителем королевства в США.

Рема Аль Сауд сменяет на этом посту принца Халида бен Сальмана Аль Сауда, являющегося братом наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Халид Бен Сальман Аль Сауд возвращается в Эр-Рияд и займет пост замминистра обороны королевства, передает DW.

На своей странице в Twitter новый посол поблагодарила наследного принца за назначение.

"Если даст Бог, я буду служить моей стране, ее лидерам и всему ее народу и приложу для этого все усилия", - пообещала она.

Рема Аль Сауд является дочерью Бандара Аль Сауда, бывшего послом Саудовской Аравии в США в 1983-2005 годах.

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, ранее вступивший на престол абсолютной монархии, объявил о начале процесса модернизации страны. Одной из его существенных составляющих стала либерализация предписаний, касающихся женщин. В частности, теперь женщины имеют право посещать футбольные матчи без мужчин, водить автомобили и пилотировать гражданские самолеты.

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