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​Из Вьетнама депортировали двойника Ким Чен Ына за сутки до приезда реального лидера КНДР

Встреча лидеров США и Северной Кореи должна пройти 27 и 28 февраля.

​Из Вьетнама депортировали двойника Ким Чен Ына за сутки до приезда реального лидера КНДР
27 и 28 февраля состоится вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына
Фото: EPA/UPG

Власти Вьетнама депортировали из страны австралийского комика-двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына - менее чем за сутки до того, как в Ханой должен прибыть реальный Ким Чен Ын на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Комик, который называет себя Говард Икс, приехал в столицу Вьетнама в пятницу вместе со своим другом, который изображает Трампа. Они позировали на улицах вьетнамской столицы, привлекая внимание журналистов и прохожих.

В понедельник в гостиницу к Говарду Икс пришла полиция, чтобы проводить его в аэропорт. Официально власти не комментировали своё решение.

Комик приезжал и в Сингапур в прошлом году во время первого саммита Трампа и Кима. Там его также задерживали, но не депортировали.

Расселу Вайту - "двойнику" Трампа - позволили остаться во Вьетнаме, но запретили выступать на публике.

Напомним, вторая встреча лидеров США и Северной Кореи должна пройти 27 и 28 февраля.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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