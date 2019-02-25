Помпео назвал ​угрозы Путина нацелить ракеты на США "пустыми словами"

"Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть главный вызов".

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что угрозы президента России Владимира Путина направить ракеты на США являются пустыми словами.

Об этом он заявил в интервью CNN.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российские на США. Это, бесспорно, - громкие слова. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть главный вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которые распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - сказал Помпео.

При этом он подчеркнул, что именно Россия нарушила условия ракетного договора.

"Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы… Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - добавил госсекретарь США.

Напомним, договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД. На следующий день Путин заявил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 20 февраля, Путин заявил, что в ответ на выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружение, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников. В НАТО назвали угрозы президента РФ неприемлемыми.