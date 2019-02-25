​The Guardian сообщила о возможной отсрочке Brexit на два года

В Брюсселе рассматривают возможность отложить выход Великобритании из ЕС на два года

В Европейском Союзе готовы отложить "Брекзит" на два года, если Лондон обратится с соответствующей просьбой.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.

Сейчас предполагается, что "Брекзит" состоится 29 марта 2019 года, после чего должен начаться 21-месячный переходный период. Среди сторонников идеи переноса выхода Британии из ЕС называют главу Евросовета Дональда Туска и генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра.

Представители дипломатии ЕС в последние недели неоднократно утверждали, что проголосуют за перенос "Брекзита", если Лондон попросит об этом и выкажет готовность внести изменения в планы по выходу из ЕС. Без соответствующего обращения в Брюсселе ничего не смогут предпринять.

Перенос "Брекзита" также поможет обойти "бэкстоп", который предполагает, что Британия останется в общем с ЕС таможенном союзе, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Накануне, 24 февраля, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что национальный парламент не позднее 12 марта вынесет решение по выдвинутому ею плану "Брекзита". Свое заявление Мэй сделала в египетском Шарм аш-Шейхе перед началом саммита ЕС и Лиги арабских государств. В рамках саммита Мэй проведет очередные консультации с главами стран - членов ЕС.

В субботу, 23 февраля, три британских министра призвали отложить "Брекзит", если Мэй не получит парламентскую поддержку для своего варианта соглашения. Газета Daily Mail опубликовала мнение министров бизнеса Грега Кларка, труда Эмбера Радда и министра юстиции Дэвида Гока, согласно которому большинство парламентариев предпочло бы отсрочку жесткому "Брекзиту".

Напомним, в январе британский парламент отверг сделку по Brexit, согласованную премьером Мэй и Брюсселем, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.