РФ заявила, что условия для соглашения с Японией по Курильских островах отсутствуют

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что не видит условий для мирного соглашения с Японией, пишет ТАСС.

По словам Лаврова, условия для соглашения относительно возвращения Курильских островов Японии полностью отсутствуют. Однако работа относительно мирного соглашения продолжается.

"Мы будем продолжать работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для решения проблемы мирного соглашения, которые будут приемлемы для обеих стран", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Японии и президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по мирному договору и спорным островам Курильской гряды на основе Совместной декларации 1956 года. Согласно этому документу, острова Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии Советским Союзом после заключения послевоенного мирного договора.

Однако на переговорах в январе стороны не достигли соглашения.