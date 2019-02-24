Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Колумбией

Николас Мадуро в субботу объявил, что официальный Каракас разрывает дипломатические отношения с Колумбией, пишет ТАСС.

"Я даю вашим дипломатическим представителям 24 часа на то, чтобы покинуть страну" - сообщил он во время митинга в Каракасе.

Мадуро заявил, что его администрация "была очень терпелива по отношению к Колумбии".

"Но мы не можем больше смотреть, как Колумбия готовит нападение на Венесуэлу", - подчеркнул он.

В пятницу власти Венесуэлы решили временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев.

Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что при содействии колумбийского президента Ивана Дуке организовал поставку более 600 тонн гуманитарной помощи. Грузовики с продуктами питания и лекарствами должны были в субботу въехать в Венесуэлу.

Оппозиционная депутат венесуэльского парламента Габи Орильяно заявила на пресс-конференции, что два грузовика с гуманитарной помощью были подожжены, вину за это она возложила на Мадуро.

Ранее столкновения из-за въезда гуманитарной помощи произошли на границе Венесуэлы и Бразилии. В результате погибли двое гражданских, еще более 30 человек получил ранения.