Мадуро объявил о закрытии границы Венесуэлы с Бразилией

Власти страны препятствуют поставкам в страну американской гуманитарной помощи, о которой просила оппозиция.

Пытаясь не допустить поставок в страну гуманитарной помощи, глава Венесуэлы Николас Мадуро распорядился полностью закрыть границу с Бразилией.

Об этом он объявил в четверг, 21 февраля, после встречи с руководителями вооруженных сил. Граница будет полностью перекрыта начиная с 20.00 того же дня по местному времени, передает DW.

Таким образом власти страны намерены воспрепятствовать поставкам в страну американской гуманитарной помощи, о которой просила оппозиция. С этой целью уже ранее была закрыта граница с Колумбией, а также морская и воздушная граница с нидерландскими Антильскими островами.

Лидер оппозиции, объявивший себя временным президентом, председатель парламента Хуан Гуайдо предъявил правительству ультиматум до субботы, 23 февраля, требуя пропустить в Венесуэлу тонны медикаментов и продовольствия, собранных преимущественно Соединенными Штатами.

Мадуро категорически отказывается принять помощь от США, считая, что это повод и отвлекающий маневр, чтобы подготовить почву для военного вторжения.

Напомним, в Венесуэле, которая находится в глубоком кризисе, продолжается борьба за власть между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо. Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы около 50 стран. В то же время Россия, Китай и другие государства по-прежнему считают легитимным Мадуро. Силовые структуры Венесуэлы тоже сплоченно его поддерживают.