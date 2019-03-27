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Аваков потребовал проверить, как Бойко и Медведчуку удалось обойти запрет на перелеты в Москву

Авиасообщение запрещено с 2015 года.

Аваков потребовал проверить, как Бойко и Медведчуку удалось обойти запрет на перелеты в Москву
Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания Кабинета министров поднял вопрос законности авиаперелетов нардепа Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву, в то время как официальное авиасообщение с Россией прекращено с 2015 года. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Аваков напомнил, что полет был осуществлен 22 марта, отметив, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с РФ.

"Почему так случилось, что в нарушение закона Украины, украинских санкций о запрете авиасообщения с РФ мы имели 22.03 перелет господина Бойко, направленный из аэропорта Киев (Жуляны) - Москва в 12.50 и Москва - Киев (Жуляны) в 23.18. Мы все знаем, какие переговоры вел господин Бойко в Москве - антиукраинские", - сказал Аваков.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госавиаслужбе и Госпогранслужбе проверить, были ли нарушены законы Украины при вылете Бойко и Медведчука в Москву.

Напомним, в пятницу кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросы газа.

В ходе переговоров Миллер поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

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