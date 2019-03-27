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Суд открыл дело по иску к полиграфкомбинату, который печатает бюллетени на выборы

Истец просит установить наличие или отсутствие компетенции у ГП "Полиграфический комбинат "Украина" для печати бюллетеней.

Суд открыл дело по иску к полиграфкомбинату, который печатает бюллетени на выборы
Полиграфкомбинат "Украина"

Суд открыл производство по делу о печати государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" бюллетеней для проведения выборов.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Отмечается, что в Шевченковский райсуд Киева поступило заявление Тищенко Александра Александровича к госпредприятию "Полиграфический комбинат "Украина" по установлению компетенции, полномочий, признание действий противоправными.

В своем заявлении истец просит установить наличие или отсутствие компетенции ответчика по печати бюллетеней, а также признать его действия противоправными.

"Исследовав материалы дела, Шевченковский райсуд открыл производство по делу по иску Александра Тищенко к государственному предприятию "Полиграфический комбинат "Украина" об установлении компетенции, полномочий, признание действий противоправными", - говорится в сообщении.

Как говорится в решении Шестого аппеляционного админсуда, который отправил иск на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева, истец просит, в частности, признать незаконными действия «Полиграфического комбината «Украина», поскольку в списке кандидатов в бюллетенях включены лица, не соответствующие требованиям ч. 4 ст. 103 Конституции Украины.

Норма Конституции касается того, что "Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли".

Напомним, бюллетень в этом году - самый большой по размеру за время независимости - 20 на 80 сантиметров. В него внесены имена всех 39 кандидатов на пост президента Украины.

Ранее Центризбирком увеличил количество бюллетеней к первому туру.  На это бюллетеней повлияло, в частности, создание специальных избирательных участков для военных и определение перечня временно оккупированных территорий, где выборы не состоятся.

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