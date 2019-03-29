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Экспертиза подтвердила сбой электроники на разбившемся Boeing, - WSJ

Самолет свалился в пике, как и в октябрьской катастрофе в Индонезии.

Экспертиза подтвердила сбой электроники на разбившемся Boeing, - WSJ

Данные "черных ящиков" разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX показали, что причиной падения самолета стала ошибка электроники. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Причиной падения стала ошибка в работе системы, которая корректирует положение самолета в воздухе. Электроника в этой модели Boeing автоматически опускает нос самолета, если ее данные показывают уход лайнера в режим сваливания. По данным The Wall Street Journal, так произошло при крушении самолета.

Официально итоги расследования огласят на следующей неделе. Раньше источники агентства Reuters говорили, что проблемы с электроникой могли стать причиной крушения самолета в Индонезии.

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес говорила о сходстве крушений Boeing одинаковых моделей в Эфиопии и в Индонезии, но не уточняла подробностей.

Напомним, в результате катастрофы в Эфиопии 10 марта погибли 157 человек. Это была вторая катастрофа Boeing 737 MAX: в октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение другой самолет той же модели. Тогда погибли 189 человек.

На данный момент полеты новых Boeing запрещены в большинстве стран мира, включая Украину.

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