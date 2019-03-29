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Евросоюз оштрафовал рейтинговое агентство Fitch на 5,1 млн евро

Один из крупных акционеров агентства одновременно был членом совета директоров оцениваемых компаний.

Евросоюз оштрафовал рейтинговое агентство Fitch на 5,1 млн евро
Фото: www.profi-forex.org

Европейское управление по ценным бумагам (ESMA) оштрафовало рейтинговое агентство Fitch на рекордные 5,1 млн евро за нарушения правил работы на финансовом рынке. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.

С июня 2013 года по апрель 2018 года 20% агентства Fitch принадлежали физическому лицу через компанию, расположенную во Франции. Этот акционер одновременно был членом совета директор трех "дочек" Fitch. Дочерние предприятия нарушили требования о конфликте интересов в ходе рейтинговых оценок, проведенных с 2013 по 2015 год в отношении компаний, в которых акционер Fitch являлся членом советов директоров.

В частности британской "дочке" Fitch ESMA выписала штраф в почти 3,2 млн евро, французской – 812 тыс. евро, испанской – 1,1 млн евро.

По информации Financial Times, речь идет о нарушениях при определении рейтинга французской розничной группы Casino Group. В 2013–2015 годах член совета директоров Casino Марк Ладре де Лашарьер через свою компанию Fimalac владел 20% Fitch. В 2017 году Casino Group аннулировала свой рейтинг от Fitch, но группу по-прежнему оценивают агентства S&P и Moody’s.

В 2018 году Fimalac продала свою долю в Fitch за $2,8 млрд американской медиагруппе Hearst, которая теперь полностью владеет рейтинговым агентством.

Напомним, с 2013 года любому акционеру с долей в рейтинговом агентстве более чем 10%, нельзя заседать в совете директоров любой компаний, рейтинг которой оценивается агентством.

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