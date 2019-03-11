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Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне В-

Программу МВФ считают критически важной для платежеспособности Украины.

Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне В-
Фото: sostav.ru

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает, что рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

Аналитики Fitch отмечают, что повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе Международного валютного фонда и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы.

В то же время в агентстве подчеркнули, что своевременное соблюдение программы сотрудничества с МВФ имеет ключевое значение.

По мнению рейтингового агентства, кто бы не выиграл президентские выборы, он будет ограничен в возможности существенно изменить направление экономической политики или отказаться от обязательств по программе stand-by. Однако краткосрочные политические расчеты, споры внутри правительства и отсутствие политического единства представляют угрозу для текущей программы, а возможно, и для новой в 2020 году.

Напомним, последний раз Fitch повышало рейтинги Украины еще в 2016 году.

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Источник: "Українські новини"
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