​В Болгарии при пожаре в психиатрической больнице погибли три пациента

В психиатрической больнице города Пловдив (Болгария) произошел пожар, в результате которого погибли трое мужчин.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что 60 пациентов были эвакуированы.

Руководство больницы сообщило, что в ночь на 28 марта погибли трое пациентов мужского отделения - мужчины старше 50 лет, которые были госпитализированы из-за агрессивного поведения.

По данным прокуратуры, пожар начался в больничной палате. Произошло это случайно или намеренно, выясняют правоохранители.

Напомним, в мае 2017 года произошел пожар в Николаевской областной психиатрической больнице №1. Персонал больницы самостоятельно эвакуировал 38 пациентов, еще двоих спасли пожарные.