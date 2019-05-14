Тимошенко призвала парламент стать частью изменений

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала фракции начать консультации по созданию новой коалиции в Верховной Раде, нового правительства и Национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем уровне, начиная от Порошенко и его окружения. Об этом она заявила во время выступления с парламентской трибуны.

По словам Тимошенко, на президентских выборах Украина определилась: 73% граждан ни дня не хотят больше терпеть то, что делали со страной и с людьми последние 5 лет.

В частности, отметила политик, произошло падение ВВП, падение всех социальных показателей, рост тарифов на тепло и газ в 12 раз, разрушение экономики и среднего класса.

«Украинцы хотят коренных изменений», - отметила она.

Именно поэтому, отметила председатель партии, сегодня перед парламентом стоят два вызова: определить дату инаугурации и стать частью изменений и движения страны вперед.

«Будет ли парламент гирями на тех изменениях, которые ожидают люди, или дальше будет проводить лоббистские законы, станет рядом с новоизбранным президентом, чтобы сменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые нужно немедленно проводить в стране», - отметила политик .