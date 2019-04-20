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Центризбирком назначил первые выборы в 66 ОТГ на 30 июня

Голосование пройдет в большинстве регионов Украины.

Центризбирком назначил первые выборы в 66 ОТГ на 30 июня

Центризбирком назначил первые местные выборы в 66 объединенных территориальных громадах (7 городских, 14 поселковых, 45 сельских) на 30 июня.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

Часть из этих громад должна была проводить выборы 23 декабря 2018 года, но из-за военного положения тогда местные выборы провели не во всех регионах.

30 июня первые выборы состоятся в 19 областях Украины, в том числе в Николаевской области - в 12 ОТГ, в Луганской - в 8 ОТГ, в Черниговской - в 6 ОТГ, в Винницкой и Киевской - в 5 ОТГ.

Избирательный процесс начнется 11 мая.

Кроме того, 30 июня пройдут дополнительные выборы депутатов 14 сельских и 16 поселковых советов.

Напомним, что объединение громад в Украине завершится в следующем году. Предполагается, что очередные местные выборы в 2020 году состоятся на новой территориальной основе, при условии покрытия всей территории Украины объединенными территориальными громадами.

Для этого в 2019 году все области должны сформировать перспективные планы ОТГ, по которым будет завершаться объединение.

В 2020 году будет принято административное решение об объединении громад, которые не захотят объединиться добровольно.

Сейчас в Украине насчитывается почти 900 громад.

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