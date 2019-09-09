Кремль отказался раскрыть имена выданных в рамках обмена россиян и боевиков

По данным СМИ, в Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.

Об этом сообщает Meduza.

"Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую", - сказал он, несмотря на то, что сам 7 сентября обещал озвучить полный список.

Песков добавил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться", - заметил пресс-секретарь Путина.

По данным СМИ, в Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины. По данным источников Украинской правды, приближенных к процессу обмена, из 35 человек 11 были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее. Также в СМИ говорилось о том, что все украинцы, попавшие в список обмена, включены туда добровольно.

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