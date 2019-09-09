Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
ГлавнаяПолитика

Кремль отказался раскрыть имена выданных в рамках обмена россиян и боевиков

По данным СМИ, в Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины.

Кремль отказался раскрыть имена выданных в рамках обмена россиян и боевиков
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.

Об этом сообщает Meduza.

"Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую", - сказал он, несмотря на то, что сам 7 сентября обещал озвучить полный список.

Песков добавил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться", - заметил пресс-секретарь Путина.

По данным СМИ, в Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины. По данным источников Украинской правды, приближенных к процессу обмена, из 35 человек 11 были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее. Также в СМИ говорилось о том, что все украинцы, попавшие в список обмена, включены туда добровольно.

Посольство РФ в Украине опубликовало фотографию освобожденных россиян. На фото - 24 человека.

В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также