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На Донбассе в ходе обстрела погиб морпех из 36-й бригады

Обстоятельства выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

На Донбассе в ходе обстрела погиб морпех из 36-й бригады
Фото: Макс Левин

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

"Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

В фейсбуке 36-й отдельной бригады морской пехоты говорится, что погибший - старший матрос Юрий Волк.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела один украинский военный был ранен.

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