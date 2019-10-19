На Донбассе ранен украинский военный

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Об этом информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.
В сообщении подчеркивается, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела: неподалеку Авдеевки, вблизи Верхнеторецкого и у Талаковки.
5 обстрелов позиций Объединенных сил российские оккупационные войска осуществили в
районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды неподалеку Золотого-4 по направлению Золотого-5, у Зайцево и в районе Крымского.
Как сообщалось, в пятницу, 18 октября, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь.