На Донбассе ранен украинский военный

Боевики с начала суток совершили 8 обстрелов, в том числе три - у Золотого.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.

В сообщении подчеркивается, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела: неподалеку Авдеевки, вблизи Верхнеторецкого и у Талаковки.

5 обстрелов позиций Объединенных сил российские оккупационные войска осуществили в

районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды неподалеку Золотого-4 по направлению Золотого-5, у Зайцево и в районе Крымского.

Как сообщалось, в пятницу, 18 октября, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь.