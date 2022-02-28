Закликаю лідерів Європи надати Україні статус країни-кандидата в ЄС, - президент Латвії

Егілс Левітс записав звернення українською мовою і наголосив, що підтримує українців у боротьбі проти російського агресора.

Президент Латвії Егілс Левітс українською мовою звернувся до лідерів Європи із закликом надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Звернення оприлюднив латвійський телеканал LTV.

"Я підтримую та закликаю решту лідерів Європи пришвидшити шлях України до членства у Європейському Союзі, негайно надаючи їй статус країни-кандидата", - сказав Егілс Левітс.

Valsts prezidents Egils Levits (@valstsgriba), uzrunājot ukraiņu tautu, pauž Latvijas atbalstu Ukrainai un aicina Eiropas līderus paātrināt Ukrainas ceļu uz dalību Eiropas Savienībā, nekavējoties piešķirot tai kandidātvalsts statusu. pic.twitter.com/bBVf0c3Pwc — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 28, 2022

Він висловив підтримку українцям у боротьбі з російським агресором.

"Дорогий мужній народе України! Мій друже Президенте Зеленський! Вся Латвія разом із вами - думками, ділами та молитвами. Спільними зусиллями ми переможемо російську агресію та путінський режим. Місце України - разом із нами у Європі", - наголосив президент Латвії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Документ адресували головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, а копії – президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президентці Європарламенту Роберті Мецолі.

Під час ранкового звернення до громадян Зеленський повідомив, що Україна звертається до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою.

Напередодні з пропозицією прийняти Україну в ЄС за спецпроцедурою виступив премʼєр Словаччини Едуард Геґер.