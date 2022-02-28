Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
ГоловнаСвіт

Закликаю лідерів Європи надати Україні статус країни-кандидата в ЄС, - президент Латвії

Егілс Левітс записав звернення українською мовою і наголосив, що підтримує українців у боротьбі проти російського агресора.

Закликаю лідерів Європи надати Україні статус країни-кандидата в ЄС, - президент Латвії
Президент Латвії Егіл Левітс
Фото: Facebook/Egils Levits

Президент Латвії Егілс Левітс українською мовою звернувся до лідерів Європи із закликом надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Звернення оприлюднив латвійський телеканал LTV.

"Я підтримую та закликаю решту лідерів Європи пришвидшити шлях України до членства у Європейському Союзі, негайно надаючи їй статус країни-кандидата", - сказав Егілс Левітс.

Він висловив підтримку українцям у боротьбі з російським агресором.

"Дорогий мужній народе України! Мій друже Президенте Зеленський! Вся Латвія разом із вами - думками, ділами та молитвами. Спільними зусиллями ми переможемо російську агресію та путінський режим. Місце України - разом із нами у Європі", - наголосив президент Латвії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Документ адресували головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, а копії – президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президентці Європарламенту Роберті Мецолі.

Під час ранкового звернення до громадян Зеленський повідомив, що Україна звертається до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою. 

Напередодні з пропозицією прийняти Україну в ЄС за спецпроцедурою виступив премʼєр Словаччини Едуард Геґер.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також