​На росіян будуть дивитися, як на німців після Другої світової війни, - Массаро

Радник Гельсінської комісії американського Конгресу сказав, що Путін "відкинув Росію на 100 років назад".

Радник Гельсінської комісії Конгресу США Пол Массаро заявив, що на росіян "будуть дивитися, як на німців після Другої світової війни".

Таку думку він висловив у своєму Twitter.

"Путін відкинув Росію на 100 років назад. Приніс катастрофу російському народу... Найменше, що вони можуть зробити, це висловитися", - написав радник Гельсінської комісії Конгресу США.

Putin has set Russia back 100 years. Brought catastrophe down on the Russian people. They will be viewed like the Germans after WWII. The least they can do is speak out — Paul Massaro (@apmassaro3) February 28, 2022

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонили Росію від усіх міжнародних змагань на рівні і збірних, і клубів.

Центробанк РФ припинив проведення валютних інтервенцій - Росія не може їх здійснювати через нові санкції ЄС і США.