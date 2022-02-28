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​На росіян будуть дивитися, як на німців після Другої світової війни, - Массаро

Радник Гельсінської комісії американського Конгресу сказав, що Путін "відкинув Росію на 100 років назад".

​На росіян будуть дивитися, як на німців після Другої світової війни, - Массаро
Радник Гельсінської комісії Конгресу США Пол Массаро
Фото: Twitter/Paul Massaro

Радник Гельсінської комісії Конгресу США Пол Массаро заявив, що на росіян "будуть дивитися, як на німців після Другої світової війни".

Таку думку він висловив у своєму Twitter.

"Путін відкинув Росію на 100 років назад. Приніс катастрофу російському народу... Найменше, що вони можуть зробити, це висловитися", - написав радник Гельсінської комісії Конгресу США.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонили Росію від усіх міжнародних змагань на рівні і збірних, і клубів.

Центробанк РФ припинив проведення валютних інтервенцій - Росія не може їх здійснювати через нові санкції ЄС і США. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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