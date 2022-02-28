Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
ГоловнаСвіт

Франція перевела посольство з Києва до Львова - Ле Дріан

Усі перші дні війни посольство працювало в Києві. 

Франція перевела посольство з Києва до Львова - Ле Дріан
Фото: EPA/UPG

Франція переносить своє посольство з Києва до Львова. Про це заявив міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє компанія CNN. 

«Ми ухвалили рішення на прохання президента Республіки перевести наше посольство, яке досі перебувало в Києві. Через ризики та загрози для української столиці посольство переводиться до Львова, у бік заходу. Посол залишається в Україні, щоб підтримати наших громадян, а також українську владу», — сказав Ле Дріан.

"Загрози були досить серйозними, щоб переїхати", - додав міністр закордонних справ Франції.

Після того, як президент Росії Володимир Путін привів у бойову готовність сили стримування, зокрема російські ядерні сили, Ле Дріан сказав: «Це марна, непропорційна загроза».

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також