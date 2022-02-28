Франція перевела посольство з Києва до Львова - Ле Дріан

Франція переносить своє посольство з Києва до Львова. Про це заявив міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє компанія CNN.

«Ми ухвалили рішення на прохання президента Республіки перевести наше посольство, яке досі перебувало в Києві. Через ризики та загрози для української столиці посольство переводиться до Львова, у бік заходу. Посол залишається в Україні, щоб підтримати наших громадян, а також українську владу», — сказав Ле Дріан.

"Загрози були досить серйозними, щоб переїхати", - додав міністр закордонних справ Франції.

Після того, як президент Росії Володимир Путін привів у бойову готовність сили стримування, зокрема російські ядерні сили, Ле Дріан сказав: «Це марна, непропорційна загроза».