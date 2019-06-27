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Трамп лично ответил футболистке сборной США, которая заявила, что "не пойдет в долбаный Белый дом "

Сначала футболистка должна закончить свою работу, - убежден президент.

Трамп лично ответил футболистке сборной США, которая заявила, что "не пойдет в долбаный Белый дом "
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление форварда женской сборной США по футболу Меган Рапино.

"Футболистка Меган Рапино заявила, что она "не пойдет в долбаный Белый дом, если выиграет". Я большой фанат сборной США и женского футбола, но Меган сперва должна победить, а потом уже говорить! Закончи работу! Мы еще не приглашали Меган или сборную, но сейчас я приглашаю команду, вне зависимости, выиграет ли она. Меган не должна с неуважением относиться к стране, Белому дому или Флагу, особенно с учетом того, как много было сделано для нее и команды. Гордись Флагом, который ты носишь на груди", - цитирует Твиттер Трампа "Спорт-Экспресс".

Футболистка ранее сказала, что не пойдет в "долбаный Белый дом", если ее команда станет чемпионом мира по футболу.

Меган Рапино
Фото: The Independent
Меган Рапино
Напомним, сборная США, которая на полях Франции защищает звание чемпиона мира по футболу, в четвертьфинале сыграет с хозяйками турнира.

Добавим, в США победителей крупных внутренних чемпионатов и  международных турниров президент традиционно приглашает на прием в Белый дом.

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