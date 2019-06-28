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Серия пенальти между Бразилией и Парагваем определила первого полуфиналиста Копа Америка-2019

Нервы бразильских футболистов оказались несколько крепче.

Серия пенальти между Бразилией и Парагваем определила первого полуфиналиста Копа Америка-2019

На полях Бразилии стартовала стадия четвертьфиналов Копа Америки-2019.

Хозяева турнира встречались с командой Парагвая.

Для "селесао" поединок получился тяжелейшим. Подопечные Тите столкнулись с крайне неуступчивым соперником, выстроившим насыщенную оборону, вскрыть которую бразильцы с игры так и не смогли 0:0.

Добавим, что на 54-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота парагвайцев и наказал защитника Фабиана Бальбуэну желтой карточкой. Однако после длительного просмотра повтора одиннадцатиметровый был отменен. 

Кроме того, Бальбуэне вместо предупреждения была предъявлена красная карточка и, таким образом, парагвайцы практически час игрового времени (с учетом дополнительного времени) играли в меньшинстве.

Всё решила серия пенальти, которую выиграла сборная Бразилии 4:3.

Отметим, что у парагвайцев решающий пенальти не забил принадлежащий "Динамо" Дерлис Гонсалес.

Сегодня состоится матч между потенциальными соперниками хозяев по полуфиналу – аргентинцами и венесуэльцами.

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