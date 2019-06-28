На полях Бразилии стартовала стадия четвертьфиналов Копа Америки-2019.

Хозяева турнира встречались с командой Парагвая.

Для "селесао" поединок получился тяжелейшим. Подопечные Тите столкнулись с крайне неуступчивым соперником, выстроившим насыщенную оборону, вскрыть которую бразильцы с игры так и не смогли 0:0.

Добавим, что на 54-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота парагвайцев и наказал защитника Фабиана Бальбуэну желтой карточкой. Однако после длительного просмотра повтора одиннадцатиметровый был отменен.

Кроме того, Бальбуэне вместо предупреждения была предъявлена красная карточка и, таким образом, парагвайцы практически час игрового времени (с учетом дополнительного времени) играли в меньшинстве.

More #VAR confusion. Initially, the referee gave a penalty to #Brazil and yellow card to Fabián Balbuena for a foul on Firmino.



But after a (far too long) VAR check, it changed to a red card for the #Paraguay defender and free kick just outside the box.#BRAxPAR #CopaAmerica📺 pic.twitter.com/qO0hr5pNyv — Joga Bonito (@Jasoninho10) 28 июня 2019 г.

Всё решила серия пенальти, которую выиграла сборная Бразилии 4:3.

Отметим, что у парагвайцев решающий пенальти не забил принадлежащий "Динамо" Дерлис Гонсалес.

Сегодня состоится матч между потенциальными соперниками хозяев по полуфиналу – аргентинцами и венесуэльцами.