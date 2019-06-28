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Воспитанник "Шахтера" сравнил уровень украинского и российского чемпионатов

Иван Ордец – о переходе в московское "Динамо".

Воспитанник "Шахтера" сравнил уровень украинского и российского чемпионатов
Иван Ордец
Фото: Instagram

Защитник сборной Украины и московского "Динамо" Иван Ордец рассказал о переходе в российский клуб.

"Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку.

Этим летом у меня был шанс остаться в "Шахтере", который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское "Динамо" предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист", - цитирует Ордеца Expres Online.

Напомним, ранее Ордец покинул "Шахтер" в статусе свободного агента и подписал с московским "Динамо" трехлетний контракт. По условиям контракта украинец будет зарабатывать в российском клубе 1 млн евро в год плюс бонусы.

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