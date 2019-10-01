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​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"

В 2017 году СКМ обязали доплатить за компанию $760 млн.

​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
Фото: detector.media

Компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited 1 октября урегулировали между собой спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году.

Об этом сообщила пресс-служба СКМ.

В рамках мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами.

Условия сделки не сообщаются.

"Укртелеком" находился в государственной собственности до 2011 года, когда его продали компании Epic (позже - Raga) через ООО "ЕСУ" в 2011 году. Директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон в 2018 году рассказывал, что за Epic тогда стоял глава СБУ Валерий Хорошковский.

Согласно судебным материалам, которые в 2018 году опубликовала LIGA.net, в 2012 году Epic начала переговоры о продаже "Укртелекома" компании Ахметова. Согласно заявлениям СКМ, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в "Укртелекоме".

СКМ также заявил в суде, что 100%-ным владельцем "Укртелекома" был Дмитрий Фирташ. Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был Денис Горбуненко, а Фирташ был только кредитором.

В 2013 году сделка стоимостью $860 млн состоялась. СКМ заплатил $100 млн, но потом оплата была остановлена. По версии ответчика, СКМ только после покупки удалось провести аудит "Укртелекома", и выяснилось, что предыдущий владелец не выполнял свои инвестобязательства перед государством. Компания на протяжении пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $450 млн инвестиций; построить и передать в государство сеть спецсвязи. Кроме того, в корпорации выяснили, что сама приватизация была проведена вне закона, без раскрытия реальных бенефициаров.

Поэтому СКМ решила не платить Raga последующие транши по сделке и выдвинула встречные требования - разорвать договор о покупке и вернуть первый транш за "Укртелеком".

В связи с этим началось разбирательство, в рамках которой в 2017 году Лондонский арбитраж обязал Ахметова выплатить связанной с Фирташем компании $760 млн за "Укртелеком".

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