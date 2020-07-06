Експертиза "чорних скриньок" літака МАУ у Франції триватиме п’ять днів, - Єнін

Українські експерти, які братимуть участь у дослідженні, перебуватимуть у Франції з 20 по 25 липня.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що експертиза "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ розпочнеться 20 липня і триватиме щонайбільше п'ять днів, інформує "Укрінформ".

"Експертиза "чорних скриньок" має початися 20 липня. Ми за собою зарезервували п'ять днів", - сказав Єнін.

При цьому він припустив, що аналіз бортових самописців може завершитися і швидше, але відрядження українським експертам, які братимуть участь у дослідженні, виписується на п'ять днів - з 20 по 25 липня.

Коментуючи важливість експертизи "чорних скриньок" збитого літака МАУ, дипломат зауважив, що вона дасть змогу завершити технічне розслідування авіакатастрофи поблизу Тегерану підписавши протокол

"Безумовно, може виникнути певна пауза. Ба більше, ми аналізували - на жаль, немає механізмів, передбачених Конвенцією, якими ми б могли спонукати Іран завершити технічне розслідування. Ми просто кажемо: якщо ви не завершите впродовж одного року, то зобов'язані надати проміжний звіт (щодо причин авіакатастрофи, - ред.), - резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, що літак рейсу Тегеран-Київ авіакомпанії МАУ розбився в Ірані вранці 8 січня. Загинули 176 осіб з семи країн, у тому числі 11 українців (дев'ять членів екіпажу і дві пасажирки).

Спочатку Іран намагався спростовувати свою причетність, але через три дні після катастрофи визнав, що збив літак помилково, прийнявши його за крилату ракету. Відповідальність за аварію авіалайнера взяло на себе іранське військове підрозділ Корпус вартових Ісламської революції.

У січні голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар підтвердив, що "чорні скриньки" зі збитого українського літака передадуть до Києва.

Однак пізніше влада Ірану заявила, що Тегеран може передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ Україні або іншій державі, якщо не зможе їх розшифрувати.

Країни-члени міжнародної координаційної групи з розслідування авіакатастрофи українського літака під Тегераном наполягали на тому, щоб Іран передав бортові самописці до Франції, оскільки там є необхідне обладнання для дослідження.

Франція направила Україні запрошення приєднатися до розшифровки "чорних скриньок".