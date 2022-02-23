Кабмін призначив нового голову Національного фонду досліджень України

Відбулися кадрові зміни і в Держпродспоживслужбі.

Кабінет міністрів на засіданні 23 лютого звільнив Леоніда Яценка з посади голови Національного фонду досліджень України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Натомість на цю посаду в КМУ призначили Станіслава Вільчинського.

Також відбулися кадрові зміни в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Андрія Лордкіпанідзе призначили заступником голови відомства.

Нагадаємо, 22 лютого голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк написав заяву про звільнення.

16 лютого Кабмін призначив керівника ДСНС і звільнив голову Держпродспоживслужби.