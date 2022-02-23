Добровольці з числа ВПО зможуть отримати компенсації за житло, - Шмигаль

В Кабміні затвердили рішення розширити програму підтримки ветеранів АТО/ООС з числа внутрішньо переміщених осіб.

Добровольці з числа внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати компенсації за житло.

Про це йдеться на сайті КМУ.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відтепер програма включатиме добровольців, "які захищали Україну й так само втратили власні домівки. Вони також зможуть отримати компенсації за житло".

Прем’єр додав, що за ініціативи Президента України уряд рекордно збільшить фінансування відповідної програми підтримки, щоб усі ветерани з числа внутрішньо переміщених осіб отримали житло. З цією метою у бюджеті 2022 року закладено 5,5 млрд гривень.

Нагадаємо, торік у вересні Денис Шмигаль повідомив, що всі учасники бойових дій на сході України, які перебувають у чергах на квартиру, отримають житло.

В листопаді 2019 року Кабінет Міністрів затвердив порядок надання державного пільгового кредиту на придбання житла внутрішньо переміщеними особами і учасниками АТО/ООС з обсягом фінансування 200 млн грн.