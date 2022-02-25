Квентін Тарантіно закликав підтримати Україну та її армію

Всесвітньо відомий режисер звернувся з проханням підтримати «Повернись живим» та інші благодійні фонди України.

Американський режисер, сценарист, актор і продюсер, володар «Оскара» і «Золотого глобуса» Квентін Тарантіно закликав своїх підписників у мережі Instagram допомогти Україні, опублікувавши посилання на сторінки українських фондів, зокрема, «Повернись живим», «Разом» та «Children voices».

Він також опублікував кілька постів, засуджуючи російську агресію.

Зокрема, він опублікував розповідь про українських моряків, які загинули, обороняючи острів Зміїний, а також про 80-літнього українця, який вирішив записатися в територіальну оборону.

Квентін Тарантіно також закликав обережно ставитися до фейків та дезінформації: «Вторгнення в Україну ретельно планувалося протягом тривалого часу. З огляду на те, що це 2022 рік, це також означає, що війна ведеться і в інтернеті. Будьте уважні, який контент ви споживаєте і з яких джерел він походить».