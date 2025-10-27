​15 років тюрми отримав житель Волині, який займався підпалами у західних областях України

Він раніше відбував покарання за наркоторгівлю.

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який вчиняв диверсії у Волинській та Львівській областях.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідчі встановили, що на замовлення російських спецслужб зловмисник підпалював двері квартир українських військових і їхніх родин, а також намагався знищити обладнання мобільного зв’язку.

Контррозвідка СБУ затримала диверсанта у січні, коли той намагався підпалити стільникову вежу поблизу Луцька.

З’ясувалося, що злочини вчиняв 39-річний житель Волині, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Після звільнення він погодився на співпрацю з ФСБ, шукаючи “легкі гроші” у тelegram-каналах.

Після інструктажу від російських кураторів він відстежував оселі українських військових, підпалював двері легкозаймистою сумішшю, фіксував пожежу на відео і надсилав звіти росіянам.

Під час обшуків у затриманого вилучили засоби підпалу та смартфон із доказами його співпраці з ворогом.

Суд визнав його винним у державній зраді, диверсії за попередньою змовою групою осіб, умисному пошкодженні майна шляхом підпалу, умисному пошкодженні споруд електрозв’язку, що призвело до зупинки телекомунікаційних послуг.