На Сумщині від удару російського безпілотника загинув рятувальник

Ворог поцілив у його автомобіль.

У Великописарівській громаді Сумської області ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль, внаслідок чого загинув рятувальник Павло Колісник.

Про це повідомили у ДСНС.

Павло Колісник був пожежником-рятувальником 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області.

Він повертався з чергування, коли російський дрон поцілив у його автівку.

Фото: ДСНС Павло Колісник був пожежником-рятувальником