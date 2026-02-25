На Сумщині від удару російського безпілотника загинув рятувальник

У Великописарівській громаді Сумської області ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль, внаслідок чого загинув рятувальник Павло Колісник.
Про це повідомили у ДСНС.
Павло Колісник був пожежником-рятувальником 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області.
Він повертався з чергування, коли російський дрон поцілив у його автівку.
- Росіяни за добу росіяни 30 разів обстріляли Сумську область, під ударами були 19 населених пунктів у 10 громадах області.
- У Стецьківському старостаті Сумської громади внаслідок влучання ворожого дрона в житловий будинок поранена 37-річна жінка.