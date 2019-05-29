Украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Малоизвестная украинская теннисистка Елена Плоскина получила пожизненную дисквалификацию и штраф в размере 20 тыс. долл. за договорные матчи, сообщается на сайте Tennis Integrity Unit.

В результате проведенного организацией расследования, установили, что 22-летняя спортсменка, занимающая 821 место в рейтинге ITF World Tennis,, познакомила другую теннисистку с посредником, который предложил заплатить за организацию матча с определенным исходом. Ситуация имела место в октябре 2016 году.

Кроме того, Плоскину, наивысший карьерный рейтинг которой был 698 WTA в октябре 2014 года, также признали виновной в том, что она не сообщила об известных ей коррупционных действиях и не помогала следствию.

Добавим, что организация Tennis Integrity Unit является инициативой Совета турниров Большого шлема, Международной федерации тенниса, ATP и WTA, которые совместно привержены принципу абсолютной нетерпимости к коррупции в теннисе.