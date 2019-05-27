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Стал известен обладатель европейской "Золотой бутсы"

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в сезоне.

Стал известен обладатель европейской "Золотой бутсы"
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси официально завоевал "Золотую бутсу" - приз за наибольшее количество голов среди чемпионатов, входящих в УЕФА.

Отметим, этот трофей стал для Месси уже третьим подряд и шестым в его карьере.

Капитан каталонцев достиг этого звания благодаря 36 голам в текущем сезоне Ла Лиги, также на его счету 15 результативных передач.

Вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров занял французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (33 гола), а на третьем месте расположился итальянский нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла (26 мячей).

Именно эти два футболиста теоретически еще могли обойти Лео, для которого чемпионат Испании закончился еще неделю назад. Но для этого Килиану необходимо было накануне в заключительном туре Лиги 1 забить 4 мяча в ворота "Реймса" (1:3), а Фабио в последнем матче Серии А – аж 11 в противостоянии с "Ювентусом" (2:0).

Однако, француз отметился лишь одним голом в ворота команды из неофициальной столицы винодельческого региона Шампань.

А Квальярелла и вовсе ушел "сухим" в матче против чемпиона.

Добавим, что Месси опережает второго по количеству "Золотых бутс" Криштиану Роналду на два трофея.

Напомним, а тур до окончания Украинской Премьер-лиги лучшим бомбардиром является "горняк" Жуниор Мораес (19 голов), который пропускает заключительный поединок против ФК "Львов" из-за травмы.

Динамовец Виктор Цыганков идет вторым (16).

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