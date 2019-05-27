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Украинец Далакян заработает за чемпионский бой гонорар с шестью нулями в криптовалюте

Артем Далакян через полмесяца попытается защитить титул чемпиона.

Украинец Далакян заработает за чемпионский бой гонорар с шестью нулями в криптовалюте
Артем Далакян
Фото: Union Box Promotions

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян за свой ближайший бой, который состоится на открытой площадке столичного КВЦ "Парковый" 15 июня, получит гонорар в размере 1 млн в криптовалюте, сообщает Sport Arena.

Генеральный партнер турнира является компания Cryptaur, которая еще в прошлом году выплатила украинцу гонорар в размере 1 000 000 CPT и не собирается изменять этой традиции, отмечает издание.

Миллион криптауров - это примерно 786 долларов.

Добавим, что для Далакяна это будет обязательная защита титула, соперником украинца станет Саравут Таворнхама из Таиланда. Артем уже имеет опыт защиты титула чемпиона мира под открытым небом. Год назад украинец на этой же локации уверенно победил тайца Сиричаи Тайена.

Напомним, Артем завоевал пояс чемпиона мира в феврале 2018 года в США в бою против Брайана Вилория. После этого украинец дважды успешно защитил свой титул.

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