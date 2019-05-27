Украинец Далакян заработает за чемпионский бой гонорар с шестью нулями в криптовалюте

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян за свой ближайший бой, который состоится на открытой площадке столичного КВЦ "Парковый" 15 июня, получит гонорар в размере 1 млн в криптовалюте, сообщает Sport Arena.

Генеральный партнер турнира является компания Cryptaur, которая еще в прошлом году выплатила украинцу гонорар в размере 1 000 000 CPT и не собирается изменять этой традиции, отмечает издание.

Миллион криптауров - это примерно 786 долларов.

Добавим, что для Далакяна это будет обязательная защита титула, соперником украинца станет Саравут Таворнхама из Таиланда. Артем уже имеет опыт защиты титула чемпиона мира под открытым небом. Год назад украинец на этой же локации уверенно победил тайца Сиричаи Тайена.

Напомним, Артем завоевал пояс чемпиона мира в феврале 2018 года в США в бою против Брайана Вилория. После этого украинец дважды успешно защитил свой титул.