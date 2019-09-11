Футболиста "Барселоны" приговорили к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, выступающий на правах аренды за "Истанбул Башакшехир" был приговорен к 2 годам 8,5 месяцам тюрьмы, сообщает Sabah.

Впрочем, наказание носит условный характер, и Арда продолжит находиться на свободе. Однако если полузащитник совершит какое-то преступление в ближайшие 5 лет, арест вступит в силу, отмечает издание.

Такое наказание Туран понес за нападение на турецкого певца Беркая Шахина в ночном клубе. Сообщается, что Арда был даже вооружен.

Изначально турок мог сесть за решетку на 12 лет, если бы суд признал экс-капитана сборной Турции виновным в сексуальном домогательстве к жене Шахина, о чем заявлял пострадавший певец.

Турана признали виновным "только" в нанесении травм Беркаю и незаконном хранении оружия.