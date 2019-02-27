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В "ЛНР" заявили о захвате в плен украиского военного

Один из военнослужащих получил ранение, потерял ориентацию и был захвачен боевиками.

В "ЛНР" заявили о захвате в плен украиского военного
Фото: Агентство Крымские Новости

В так называемой "ЛНР" заявили о том, что захватили украинского военного. Об этом пишет один из сепаратистских сайтов.

Представитель "народной милиции" "ЛНР" Андрей Марочко заявил, что украинский военный был в составе "диверсионной группы", которая якобы в составе 10 человек пыталась пройти в районе населенного пункта Золотое.

По его словам, боевики открыли огонь. Марочко утверждает, что один из военнослужащих получил ранение, потерял ориентацию и был захвачен группировкой.

Напомним, 10 февраля в 128-й бригаде заявили, что их боец мог попасть в плен боевиков. Вероятно, из-за полученной контузии он потерял ориентацию и при самостоятельной эвакуации покинул наблюдательный пост в противоположном от позиций Вооруженных Сил Украины направлении.

16 февраля в 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков.

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