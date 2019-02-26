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В Тернопольськой области депутат горсовета получил 3,5 года за драку с полицейским в дискобаре

Депутат сам вызвал полицию.

В Тернопольськой области депутат горсовета получил 3,5 года за драку с полицейским в дискобаре
Фото: www.obozrevatel.com

Суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы депутата городского совета Кременца Тернопольской области Александра Гринюка за избиение полицейского в дискобаре.

Об этом говорится в приговоре суда.

По версии обвиняемого, он около полуночи 6 декабря 2016 года со своими друзьями пришел в дискобар "Аква" возле автовокзала в Кременце. Они заказали кофе и по 50 г коньяка.

Депутат сказал, что коньяк имел неприятный запах, соответственно, он предположил, что алкоголь контрафактный и вызвал полицию. Полиция прибыла в заведение и начала опрос свидетелей.

В этот момент депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал снимать действия полиции на свой мобильный телефон и светить фонариком в лицо оперуполномоченному. Полицейский сделал замечание депутату Гринюку, но тот в ответ ударил кулаком в лицо правоохранителя.

В суде подсудимый заявил, что не признает свою вину и утверждал, что это полицейский схватил его телефон и ударил его кулаком в живот.

После инцидента депутат ушел на танцплощадку, а раненый полицейский поехал в больницу.

Суд признал депутата виновным по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и назначил ему наказание 3 года 6 месяцев ограничения свободы.

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Источник: "Українські новини"
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