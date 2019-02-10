Боец 128-й бригады мог попасть в плен боевиков

В 128-й бригаде заявили, что их боец мог попасть в плен боевиков. Об этом говорится в сообщении на официальной странице формирования в Фейсбук.

"Один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентацию и при самостоятельной эвакуации покинул наблюдательный пост в противоположном от позиций Вооруженных Сил Украины направлении. В этих обстоятельствах мы не исключаем попадание в плен ", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что ищут побратима "всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами".

Ранее в 79-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков у Павлополя.