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Боец 128-й бригады мог попасть в плен боевиков

Военный из-за контузии покинул наблюдательный пост в противоположном от позиции ВСУ направлении.

Боец 128-й бригады мог попасть в плен боевиков
Боец 128-й бригады мог попасть в плен боевиков
Фото: facebook.com/backandalive

В 128-й бригаде заявили, что их боец мог попасть в плен боевиков. Об этом говорится в сообщении на официальной странице формирования в Фейсбук.

"Один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентацию и при самостоятельной эвакуации покинул наблюдательный пост в противоположном от позиций Вооруженных Сил Украины направлении. В этих обстоятельствах мы не исключаем попадание в плен ", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что ищут побратима "всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами".

Ранее в 79-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков у Павлополя.

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