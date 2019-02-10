На улице Малевича в Киеве произошел крупный пожар

В ночь на 10 января в Киеве на улице Казимира Малевича, 86 загорелось трехэтажное офисное здание. Огонь быстро распространялся, пожару присвоили ранг повышенной сложности. Об этом сообщает ГосЧС.

Вызов на линию "101" поступил около 23:00.

"Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров. Огонь охватил крышу здания. Существовала угроза распространения огня на соседние здания", - пишет "Информатор".

Пожар тушили более трех часов.

В результате сгорела мебель, оргтехника, кровля на площади 200 кв. м, разобраны перегородки и кровля на площади 250 кв. м.

На месте происшествия работало 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава ГосЧС.

Погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются, отметили в ведомстве.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, на прошлой неделе в районе станции метро "Лесная" в Киеве возник пожар на складе пластика и картона, который спасатели тушили около 27 часов. После этого КГГА пообещала провести проверки пожарной безопасности в складских помещениях.