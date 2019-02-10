Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает смски с угрозами перешедшим в ПЦУ священникам

Их призывают покаяться, иначе придут "люди, которые помогут".

В Православной Церкви Украины заявили, что в Житомирской области на священников, которые перешли к ПЦУ, оказывается давление со стороны Русской Церкви. Об этом говорится на сайте Житомирской епархии ПЦУ.

"На священников, которые перешли в Православную Церковь Украины, оказывается давление иерархом Русской Церкви в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию", - говорится в сообщении.

В епархии сообщили, что, кроме указанных действий, митрополит Виссарион также предупреждает, что в общинах, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться".

Фото: http://saint.in.ua Священники получают смс-сообщения с угрозами

Более того, отмечают в ПЦУ, Овручская епархия РПЦ проводит агитацию на приходах, распространяя листовки провокационного содержания о покаянии всех, кто перешел в ПЦУ.

Так, по словам иерея Владислава Сеника, который недавно перешел в ПЦУ, смс-сообщения от митрополита Виссариона получили, в частности, священники из пгт Гранитное, села Маклаевка и Федоровка.

Житомирская епархия в свою очередь заявила, что все переходы приходов и священнослужителей происходят согласно действующему законодательству Украины и канонов Православной Церкви, поэтому любые запугивания и угрозы являются недопустимы и такими, которые противоречат основам Христовой веры.

"Обращаемся к соответствующим органам не допустить разного рода провокаций, а виновных лиц за эти действия привлечь к ответственности", - отметили в сообщении ПЦУ.

Напомним, в Житомирской области к ПЦУ присоединились уже более 20 приходов. Ранее в СБУ заявили, что спецслужбы РФ ищут желающих поджигать храмы УПЦ МП.