Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу
Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу
Тимошенко прокомментировала задержание активистов в центре Киева
Тимошенко прокомментировала задержание активистов в центре Киева
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Дом Авакова обстреляли салютами
Дом Авакова обстреляли салютами
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице (обновлено)
Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает смски с угрозами перешедшим в ПЦУ священникам

Их призывают покаяться, иначе придут "люди, которые помогут".

Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает смски с угрозами перешедшим в ПЦУ священникам
На священников ПЦУ в Житомирской области оказывают давление
Фото: Макс Требухов

В Православной Церкви Украины заявили, что в Житомирской области на священников, которые перешли к ПЦУ, оказывается давление со стороны Русской Церкви. Об этом говорится на сайте Житомирской епархии ПЦУ.

"На священников, которые перешли в Православную Церковь Украины, оказывается давление иерархом Русской Церкви в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию", - говорится в сообщении.

В епархии сообщили, что, кроме указанных действий, митрополит Виссарион также предупреждает, что в общинах, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться".

Священники получают смс-сообщения с угрозами
Фото: http://saint.in.ua
Священники получают смс-сообщения с угрозами

Более того, отмечают в ПЦУ, Овручская епархия РПЦ проводит агитацию на приходах, распространяя листовки провокационного содержания о покаянии всех, кто перешел в ПЦУ.

Так, по словам иерея Владислава Сеника, который недавно перешел в ПЦУ, смс-сообщения от митрополита Виссариона получили, в частности, священники из пгт Гранитное, села Маклаевка и Федоровка.

Житомирская епархия в свою очередь заявила, что все переходы приходов и священнослужителей происходят согласно действующему законодательству Украины и канонов Православной Церкви, поэтому любые запугивания и угрозы являются недопустимы и такими, которые противоречат основам Христовой веры.

"Обращаемся к соответствующим органам не допустить разного рода провокаций, а виновных лиц за эти действия привлечь к ответственности", - отметили в сообщении ПЦУ.

Напомним, в Житомирской области к ПЦУ присоединились уже более 20 приходов. Ранее в СБУ заявили, что спецслужбы РФ ищут желающих поджигать храмы УПЦ МП.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также