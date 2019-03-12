С апреля 2014 года на Донбассе освобождены или найдены 3239 заложников, - СБУ

Освобождение заложников и их возвращение на подконтрольную Украине территорию зависит от результатов переговоров.

С 7 апреля 2014 года в районах Донбасса, где продолжаются боевые действия, освобождены или найдены 3239 людей.

Об этом свидетельствуют данные информационного учета военнослужащих и гражданских лиц, которые были лишены свободы или пропали без вести в районе проведения Антитеррористической операции, сообщили в СБУ в ответ на запрос Радио Свобода.

"Из них в период с января 2018 года по настоящее время найдены или освобождены 24 человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с тем, что часть территорий Донбасса находятся под контролем незаконных вооруженных формирований, освобождение заложников и их возвращение на подконтрольную украинской власти территорию зависит от результатов переговоров.

"Соответствующие предложения (по обмену) регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Но практическая реализация переговорных мероприятий затрудняется вследствие различных подходов сторон к пониманию задекларированного принципа освобождения "всех на всех". В частности, требований противоположной стороны включить в переговорный процесс в рамках ТКГ отдельные категории лиц, не подпадающих под критерии, определенные Минским форматом (лица, совершившие особо тяжкие насильственные преступления или уголовные правонарушения, не связанные с проведением АТО т.д.)", - пояснили в СБУ.

Как сообщалось, в конце февраля представители России и ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях.

Ранее, 13 февраля, гуманитарная подгруппа ТКГ также не смогла добиться успехов на минских переговорах об обмене заложниками.