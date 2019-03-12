У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
​Обнародован текст соглашения между Украиной и Вселенским патриархом
​Обнародован текст соглашения между Украиной и Вселенским патриархом
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
ГлавнаяОбществоВойна

С апреля 2014 года на Донбассе освобождены или найдены 3239 заложников, - СБУ

Освобождение заложников и их возвращение на подконтрольную Украине территорию зависит от результатов переговоров.

С апреля 2014 года на Донбассе освобождены или найдены 3239 заложников, - СБУ
Фото: EPA/UPG

С 7 апреля 2014 года в районах Донбасса, где продолжаются боевые действия, освобождены или найдены 3239 людей.

Об этом свидетельствуют данные информационного учета военнослужащих и гражданских лиц, которые были лишены свободы или пропали без вести в районе проведения Антитеррористической операции, сообщили в СБУ в ответ на запрос Радио Свобода.

"Из них в период с января 2018 года по настоящее время найдены или освобождены 24 человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с тем, что часть территорий Донбасса находятся под контролем незаконных вооруженных формирований, освобождение заложников и их возвращение на подконтрольную украинской власти территорию зависит от результатов переговоров.

"Соответствующие предложения (по обмену) регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Но практическая реализация переговорных мероприятий затрудняется вследствие различных подходов сторон к пониманию задекларированного принципа освобождения "всех на всех". В частности, требований противоположной стороны включить в переговорный процесс в рамках ТКГ отдельные категории лиц, не подпадающих под критерии, определенные Минским форматом (лица, совершившие особо тяжкие насильственные преступления или уголовные правонарушения, не связанные с проведением АТО т.д.)", - пояснили в СБУ.

Как сообщалось, в конце февраля представители России и ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях.

Ранее, 13 февраля, гуманитарная подгруппа ТКГ также не смогла добиться успехов на минских переговорах об обмене заложниками.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также