Порошенко уволил главу Службы внешней разведки

Егор Божок был назначен на эту должность в сентябре 2017 года

Президент Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ №73/2019 от 13 марта обнародован на сайте президента.

"Уволить Божка Егора Валерьевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, 13 марта Порошенко своим указом ввел Божка в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Егор Божок, 1980 г.р., был назначен главой СВР 13 сентября 2017 года, после чего 9 октября был уволен его заместитель Павел Пашковский, а 17 октября - первый замглавы СВР Игорь Разинков. В ноябре Порошенко уволил третьего за полтора месяца замглавы внешней разведки - Владимира Синькевича.

С июня 2015 года Божок выполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.