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Съезд ученых избрал одного члена Высшего совета правосудия

Ученые будут представлены в ВСП только одним представителем.

Съезд ученых избрал одного члена Высшего совета правосудия
Съезд ученых избрал одного члена ВСП

Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений избрал нового члена Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

После второго тура кандидаты набрали такое количество голосов: Виктор Грищук - 53; Сергей Прилипко - 38; Дмитрий Журавлев - 35; Андрей Василенко - 26.

Таким образом, после повторного голосования новым членом ВСП избран Виктор Грищук - руководитель Западного регионального научного центра, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАПрН Украины, главный сотрудник отдела организации научной работы Львовского университета внутренних дел, в прошлом проректор этого вуза.

Отмечается, что два бюллетеня признаны недействительными, еще 12 бюллетеней оказались невостребованными делегатами.

Напомним, от съезда ученых необходимо было заполнить две вакансии, так как 30 апреля 2019 года истекают полномочия у действующих членов ВСП по квоте юридических вузов и научных учреждений - Андрея Бойко и Анатолия Мирошниченко, избранных на свои должности 28 апреля 2015 года. В итоге ученые будут представлены в ВСП только одним представителем.

15 февраля Съезд адвокатов избрал членами ВСП Павла Гречковского и Алексея Маловацкого.

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